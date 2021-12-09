Ландсбергис и Блинкен выразили поддержку политзаключенным

В своем выступлении Ландсбергис отметил, что для сохранения и развития демократии есть лишь один путь – стать на сторону тех, кто страдает от гнета в любом уголке мира.

По словам министра, все мы должны чувствовать ответственность и нести факел демократии и свободы вместо политзаключенных до тех пор, пока они не будут освобождены и не присоединятся к общей борьбе за эти идеалы.

По словам Блинкена, для достижения всех возможных мер по освобождению политзаключенных США близко работают со странами-партнерами, такими, как Литва, которая является лидером в защите прав политзаключенных и демократии.

На мероприятии также выступили бывшие политзаключенные и члены семей находящихся сейчас в заключении, включая сестру белорусского оппозиционера Марии Колесниковой. Они поделились личными историями о судьбах людей, которые находятся под стражей только за их этническое происхождение, религиозные убеждения, или мирные протесты за права человека.