Ландсбергис: только нулевая терпимость к агрессии РФ укрепит ОБСЕ

«Только полная нетерпимость к агрессии, нарушениям прав человека и геноциду, совершаемым Россией, укрепит доверие к ОБСЕ и поможет использовать имеющиеся у организации инструменты для прекращения варварских действий России на поле боя и против народа Украины», — подчеркнул глава литовского МИД.

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Встреча министров иностранных дел ОБСЕ, состоявшаяся 1 декабря в Польше, стала первой с начала российского вторжения в Украину.

«То, что происходит в Украине, — это даже не война, а открытый терроризм. Мы должны поставить вопрос об ответственности России за варварскую войну во всех международных организациях. Специальный трибунал для расследования преступления агрессии нужен не только Украине. Это необходимо для установления веры в справедливость», — отметил Ландсбергис, говоря о том, как положить конец безнаказанности России.



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