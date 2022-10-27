Латвийская православная церковь попросила патриарха Кирилла об автокефалии

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр/pravoslavie.lv

По благословению Митрополита Рижского и всея Латвии Александра в Рижском храме в честь Всех Святых состоялся Собор Латвийской Православной Церкви, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на церковь. Собор подписал обращение к патриарху Московскому Кириллу о каноническом разрешении статуса ЛПЦ.

Собор проходил под председательством митрополита, в нем приняли участие высшие духовные лица ЛПЦ, настоятели храмов и монастырей, делегаты от всех приходов ЛПЦ и представители семинарии. Состоялся молебен, к присутствующим обратился с речью владыка Александр.

Текущему положению дел были посвящены доклады секретаря Синода ЛПЦ руководителя Отдела образования и катехизации Синода ЛПЦ протоиерея Олега Пелевина и руководителя Юридического отдела Синода ЛПЦ протоиерея Николая Тихомирова.

На сайте церкви отмечено, что согласно поправкам в Законе о Латвийской Православной Церкви, инициированным президентом Эгилом Левитсом и принятым Сеймом Латвийской Республики 8 сентября 2022 года, в Устав Латвийской Православной Церкви до 31 октября текущего года должны быть внесены соответствующие данным поправкам изменения. Чтобы выполнить требования латвийского законодательства, Собор Латвийской Православной Церкви абсолютным большинством голосов проголосовал за внесение соответствующих требованиям Закона о Латвийской Православной Церкви изменений в Устав ЛПЦ.

Но так как этими поправками предусмотрен независимый (автокефальный) статус ЛПЦ и выведение ее из подчинения Московской патриархии, к главе которой патриарху Кириллу постановил направить соответствующую просьбу и Кабинет Министров Латвийской Республики, делегаты Собора подписали обращение к патриарху Кириллу о каноническом решении статуса ЛПЦ.

Исторически Латвийская православная церковь уже была де-факто признана независимой, это было согласовано в 1921 году патриархом Московским Тихоном и латвийским архиепископом Иоанном Поммером и утверждено в 1926 году Кабинетом министров Латвии.