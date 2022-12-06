Латвийский регулятор лишил лицензии телеканал «Дождь»

Решение было принято после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, допущенное телеведущим именование российской армии «нашей армией», возможное выражение поддержки российской армии. Также была оценена информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой Аболиньш не разглашает.

«Оценив совокупность нарушений, NEPLP обрел уверенность, что руководство телеканала «Дождь» не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — сказал глава NEPLP.

Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря, когда «Дождь» должен прекратить вещание на территории Латвии.

Учитывая, что «Дождь» транслирует свои программы не только на телевидении, но и на платформе Youtube, НСЭСМИ попросит об установке геоблокировки канала «Дождь» на этой платформе, чтобы контент стал недоступен в Латвии. «В России они могут свободно вещать в Интернете», — добавил Аболиньш.

Решение NEPLP может быть обжаловано.

Выпуск новостей российского телеканала «Дождь» от 1 декабря содержал высказывание о «помощи российским военнослужащим», из-за которого теперь против редакции заведено административное дело. Его начал латвийский медиарегулятор — Национальный совет по электронным СМИ. Служба госбезопасности также начала расследование.

Ведущий «Дождя» призвал зрителей делиться информацией о нарушениях прав мобилизуемых россиян и обронил в эфире программы «Здесь и сейчас» от 1 декабря фразу: «Мы надеемся, что многим военнослужащим мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте» (в Украине. — Прим. ред). Это высказывание вызвало бурю возмущения у пользователей соцсетей.

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко выступил с разъяснениями. Он признал, что прозвучавшая фраза создает впечатление, будто телеканал «Дождь» занимается оказанием помощи армии РФ, и подчеркнул, что телеканал «не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами». Электронная почта army@tvrain.tv предназначена, по его словам, «для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в РФ». Публикация таких сведений призвана, пробудить у широкой аудитории осознание преступного характера действий российской руководства, начиная с 24 февраля 2022 года.

Сейчас в видеозаписи передачи «Здесь и сейчас» от 1 декабря вышеупомянутый эпизод отсутствует.

Позднее 2 декабря телеканал сообщил, что прекратил сотрудничество с телеведущим Алексеем Коростелевым — тем самым, который накануне в прямом эфире выражал удовлетворение, что можно помочь со снабжением и бытовыми удобствами российским военнослужащим на фронте.

Генеральный директор телеканала Наталья Синдеева также записала видеообращение в связи с недавним увольнением с телеканала ведущего Алексея Коростелева. Синдеева в телеобращении извинилась от лица канала «перед всеми, кого ввела в заблуждение фраза Алексея Коростелева».

«Многие поняли слова Леши, как будто «Дождь» занимается помощью вооруженным силам России. Но это неправда. Лешина фраза была ошибкой. Но цена этой ошибки оказалась слишком высокой для всех нас», — отметила Синдеева. — Решение об увольнении Коростелева, которое некоторые сочли чрезмерно жестким, по ее словам, принималось «под лавиной мнений, под угрозой лишиться лицензии, под угрозой быть высланными из Латвии», откуда «Дождь» начал вещание в июле (обращение записано до решения об отзыве лицензии — прим. ред.).

«Репутация, доверие зрителя, заслуживаются каждым словом. И тысячи людей, и в Украине, и в России, и в мире, справедливо предъявили нам претензию, что одной фразой мы фактически перечеркнули всю работу с 24 февраля, и все 12 лет честной работы канала, — сказала Синдеева.- Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы рассказать правду об этой войне, и прежде всего зрителям в России, которых власть с помощью репрессий, цензуры, пропаганды, всеми силами максимально старается оградить от этой правды», — добавила она.