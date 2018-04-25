Латвия должна заплатить E-energija 3 млн евро, ещё раз постановил арбитраж

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Принадлежащая Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) и предпринимателю Виргиниюсу Стрёге компания E-energija в арбитраже ещё раз выиграла спор по поводу решения латвийского города Резекне о досрочном расторжении договора аренды теплового хозяйства с этой компанией.

Решение арбитража означает, что правительство Латвии должно будет заплатить компании E-energija компенсацию в размере 3,1 млн евро, сообщила E-energija.

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне (ICSID) 8 апреля отклонил жалобу Латвии с просьбой отменить окончательное решение арбитража от 2018 года, в соответствии с которым она должна заплатить E-energija компенсацию.

ICSID в мае 2018 года постановил, что Латвия должна заплатить E-energija 3,7 млн евро (по тогдашнему курсу доллара и евро) компенсации, хотя литовское предприятие требовало 7,24 млн евро. Арбитраж тогда объявил, что Латвия не обеспечила защиту инвестиций при незаконной передаче в 2008 году инвестиций теплового хозяйства муниципальному предприятию Резекне.

ICSID в среду отклонил жалобу Латвии в полном объёме, Латвийское государство должно будет оплатить судебные расходы и позволить проведение взыскание денег.

E-еnergija в соответствии с договором с районным самоуправлением Резекне, рассчитанным на 30 лет, за период с 2004 года инвестировала в модернизацию теплового хозяйства района. В 2008 году самоуправление объявило экстремальную ситуацию и раньше срока расторгло договор долгосрочной аренды теплового хозяйства, переняв модернизированное имущество самоуправления и имущество компании без возмещения за инвестиции.

Компания E-energija два года вела переговоры с Латвией о компенсации, однако они результатов не дали. После того, как не удалось отстоять свои права и в судах Латвии, в 2012 году E-energija обратилась в ICSID.