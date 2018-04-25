Латвия: Правительство приняло решение о продлении чрезвычайного положения до 12 мая

Фото из открытых источников

Кабинет министров продлил объявленное в Латвии из-за пандемии Covid-19 чрезвычайное положение до 12 мая. Об этом в социальной сети сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Ранее для ограничения распространения Covid-19 правительство приняло решение с 13 марта по 14 апреля объявить в стране чрезвычайное положение, на время которого был введен ряд запретов и ограничений.

Согласно принятому во вторник решению, чрезвычайное положение в стране продлено до 12 мая.

После заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил журналистам, что ситуация с распространением болезни Covid-19 в Латвии в целом стабильна, и по сравнению с заболеваемостью в других странах Латвия «выглядит хорошо».

«Однако мы не можем расслабляться, так как эпидемия Covid-19 по-прежнему бушует. После консультаций с эпидемиологами и специалистами правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение в стране до 12 мая. Это означает, что мы не усиливаем ограничения, но и не смягчаем их», — сказал Кариньш.

Он выразил благодарность жителям Латвии, которые серьезно относятся к ограничениям и рекомендациям, а также медикам, полицейским, пограничникам и журналистам, которые «работают на линии фронта». Премьер выразил благодарность и всем предприятиям, которые продолжают работать, соблюдая меры предосторожности.

Закон о чрезвычайном положении предусматривает, что президиум Сейма должен незамедлительно включить решение Кабинета министров о продлении чрезвычайного положения в повестку заседания парламента. Если Сейм не поддержит это решение, оно потеряет силу.

4 апреля президент Эгил Левитс провозгласил поправки к закону о чрезвычайном положении, предусматривающие, что Кабинет министров может неограниченное число раз принимать решение о продлении чрезвычайного положения.