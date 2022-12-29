Лавров заявил, что у США и РФ нет канала диалога по Украине

Говоря, в частности, о контактах России и США по стратегической стабильности, Лавров сказал: «Вы абсолютно правы, их очень интересует возобновление инспекций. В том числе, естественно, мы анализируем ситуацию, по нашей оценке это им нужно для того, чтобы понять, «а если вдруг, то чего нам ожидать». Это при всех заклинаниях о недопустимости ядерной войны, которым мы по-прежнему привержены».

Россия не намерена просить американскую сторону о возобновлении диалога, но всегда готова откликнуться на здравые предложения о контактах, заявил Лавров.

«Мы не хотим каких-то высказывать пожеланий, потому что они прекрасно знают, что диалог прерывали не мы, что сейчас просить — давайте возобновим диалог, мы не собираемся, это не в нашей традиции», — сказал министр. По его словам, «в нашей традиции — всегда откликаться на здравые предложения».

Министр сообщил, что «с американской стороны было несколько таких предложений неформальных за этот период, и мы каждый раз отвечали согласием».

«Материализовалось одно из них — встреча Бернса и Нарышкина в Анкаре. Встреча предполагалась быть конфиденциальной, но все это утекло, мало что держится в секрете в наши дни. Хотя мы всегда стараемся такую договоренность соблюдать», — сказал Лавров.

Он отметил, что «были и другие параллельные заходы тоже со ссылкой на поручения из Вашингтона».

«Мы не отказывались ни разу, но потом эти заходы как-то сошли на нет», — заявил Лавров.