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Naujienos

Lietuva pasirodys pirmame „Eurovizijos“ pusfinalyje

  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Antradienį paaiškėjo,kad Lietuva pasirodys pirmame  „Eurovizijos“ dainų konkurso pusfinalyje, pranešė  Lietuvos nacionalinis transliuotojas.

Pirmasis pusfinalis vyks gegužės 12 dieną. Lietuva pasirodys jo pirmoje dalyje. Antrasis pusfinalis numatytas gegužės 14 dieną, finalas – dar po dviejų dienų.

Burtų traukime dėl pusfinalių Roterdame (Nyderlandai) dalyvavo 35 šalys.

Likusios penkios šalys Vokietija, Prancūzija, Italija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė bei pernai nugalėję Nyderlandai traukime nedalyvavo, nes pagal konkurso taisykles iš karto patenka į finalą.

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Pernai Lietuvai atstovavęs Jurijus Veklenko pasirodė antrame „Eurovizijos“ pusfinalyje ir į finalą nepateko. Kas šiemet šaliai atstovaus dainų konkurse, paaiškės vasario 15 dieną.

Eurovizijos dainų konkursas rengiamas kasmet nuo 1956 metų.  Lietuva šiame konkurse debiutavo 1994 metais. 

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