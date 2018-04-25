Lietuva pasirodys pirmame „Eurovizijos“ pusfinalyje

Чтобы человек не сгорел на работе, не должны сгорать его отпуска. По действующему Трудовому кодексу скопившиеся отпускные дни в Литве, если сотрудник не уходит в отпуск и ежегодно откладывает их на следующий год, будут сгорать каждые три года.