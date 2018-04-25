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Litgrid в августе проведет испытания частично изолированной работы ЛЭП Литвы

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В августе литовский оператор системы линий электропередачи (ЛЭП) проведет частичные технологические испытания работы системы в изолированном режиме. В ходе испытаний будет тестироваться деятельность электрогенераторов страны и готовность к изменением режима системы.

По словам главы центра управления системами Litgrid Гинтаутаса Монкявичюса, согласно намеченному сценарию испытаний будут электростанции будут включены в обычном состоянии сети, а затем система будет изолироваться. 

«Мы работаем по утвержденному плану, чтобы вовремя быть готовыми к синхронной работе с континентальной Европой. Испытания системы подобного рода по потребности планируем проводить и в будущем», – отметил в пресс-релизе Г. Монкявичюс. 

В испытании примут участие ТЭС „Orlen Lietuva, 7 и 9 блоки ТЭС Lietuvos elektrine, Каунасская термофикационная станция, Панявежская электростанция и Круонисская гидроаккумуляционная станция.

О планирующихся испытаниях Litgrid сообщила участникам биржи Nord Pool, во время них не будут осуществляться торги со смычки LitPol Link, а торговля на литовской стороне будет осуществляться через смычку NordBalt со Швецией будет ограничена до  300 мегаватт (максимальная мощность  700 мегаватт). 

Поскольку Балтийские страны готовятся к синхронизации с сетями континентальной Европы, в сентябре также планируется испытание изолированного режима работы ЛЭП Калининградской области. 

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