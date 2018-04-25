Литовцы Пунска надеются на проевроейские настроения переизбранного президента Польши

Литовцы, проживающие в Пуньской гмине Польши надеются, что переизбранный на второй срок полномочий президент Анджей Дуда не исключит из своей политической повестки проевропейские установки, которые во время предвыборной кампании акцентировал его конкурент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

«Избрали более консервативного кандидата, но интересно, как переизбранный президент будет смотреть на второй срок полномочий», – сказал BNS староста Пуньской гмины (Сейненском повяте Подляского воеводства) Витаутас Лишкаускас.

По данным старосты, в Пуньской гмине, где проживает литовская община, с небольшим перевесом в 200 голосов, победил Р. Тшасковский.

В. Лишкаускас надеется на то, что переизбрание А. Дуды обеспечит преемственность хороших отношений Литвы и Польши.

«Одна вещь, на которую я надеюсь, и знаю, что это может быть сохранено – хорошие отношения с Литвой. Это также важно нам, литовцам в Польше, важно самой Литве, и, вероятнее всего, самой Польше важно, чтобы эти отношения были хорошими», – сказал В. Лишкаускас.