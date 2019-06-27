Литовцы считают, что качество продукции в Литве и Европе различается

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Согласно последнему опросу, большинство — 75% жителей Литвы — считает, что качество продуктов питания в Литве и других европейских странах отличается.

Неринга Ульбайте, глава Службы по защите прав потребителей, который заказал это исследование, сказала, что хочет проверить, существуют ли двойные стандарты качества, или это просто миф.

«Наши потребители много путешествуют, оказывают влияние и процессы эмиграции, поскольку люди обмениваются опытом. Целью исследования было выяснить, что думают сами потребители. Результат показал, что около 75% потребителей считают, что в Литве эти продукты продаются в несколько ином составе», — сказала BNS Ульбайте в четверг.

«Проводились и эксперименты, потребителям давали образцы с указанием того, что продукт был сделан для рынка Восточной Европы, а другой — для рынка Западной Европы. Большинство предпочли бы выбрать продукт для Западной Европы», — добавила она.

По словам Н.Ульбайте, качество не обязательно считается худшим, но потребители полагают, что для рынков Восточной и Западной Европы производятся разные продукты.

Проблема двойного качества продуктов была впервые поднята Чешской Республикой, Словакией и Словенией. В Литве этот вопрос стал актуальным после введения евро.

«Не секрет, что введение евро привело к массовому росту цен на продукты питания и ожиданию того, что качество продукции будет не хуже, чем в других странах», — отметила Н.Ульбайте.

По данным аналитика Римы Калинаускайте, которая проводила опрос, 70% респондентов сказали, что они считают, будто двойное качество видят в таких продуктах, как стиральные порошки, игрушки, лекарства.

Кроме того, 88% участников опроса убеждены, что ответственность за качество несут производители, но только треть респондентов им доверяют.

Опрос проводился в декабре-феврале путём групповых интервью с потребителями, а также опросов напрямую и онлайн. Исследование охватило оценку продукции международных брендов — кофе, шоколада, сыров, бульонов, кетчупа и др.