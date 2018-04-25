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Литовская полиция освободила гражданина Польши, за которого требовали выкуп, и задержала его похитителей, сообщило во вторник Бюро криминальной полиции.

В ночь на 7 января литовская полиция получила из Центрального бюро полицейских расследований Польши информацию о похищении в Литве гражданина Польши, за освобождение которого требовали денежный выкуп.

Согласно полученным данным, гражданин Польши приехал в Литву на 4-5 дней по делам бизнеса и пропал.

Установлено, что поляка похитили с применением силы в Вильнюсе, а за его освобождение потребовали 20 тысяч евро.