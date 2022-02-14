Литовская земельная служба расторгла договор с «Домом Москвы» в Вильнюсе

Maskvos Namai/ Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Национальная земельная служба Литвы (НЗСЛ) решила досрочно расторгнуть договор об использовании государственной земли с «Домом Москвы».

«Такое решение НЗСЛ принято с учетом постановления Верховного административного суда Литвы, в котором говорится, что деятельность «Московского дома» представляет угрозу национальной безопасности», — говорится в сообщении службы в понедельник.

Решение по поводу государственного земельного участка площадью 1446 кв.м. на по улице А. Юозапавичюса в столице было принято на прошлой неделе после вступления в силу соответствующего постановления суда.

Вильнюсское городское самоуправление обратилось в НЗСЛ по поводу расторжения договора на использование земельного участка с публичным учреждением «Московский культурно-деловой центр – Дом Москвы», а по поводу сноса здания – в Государственную инспекцию территориального планирования и строительства.

В оценке угроз национальной безопасности Департамента национальной безопасности Литвы за 2017 год говорится, что перспективы проекта «Дома Москвы» в Вильнюсе «имеют относительно высокое символическое и практическое значение для России как потенциального инструмента ее влияния, политики соотечественников и публичной дипломатии».

Осенью прошлого года Верховный административный суд Литвы окончательно отклонил жалобу застройщика «Московский культурно-деловой центр — Дом Москвы» на невыданное разрешение на строительство.

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