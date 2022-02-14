Национальная земельная служба Литвы (НЗСЛ) решила досрочно расторгнуть договор об использовании государственной земли с «Домом Москвы».
«Такое решение НЗСЛ принято с учетом постановления Верховного административного суда Литвы, в котором говорится, что деятельность «Московского дома» представляет угрозу национальной безопасности», — говорится в сообщении службы в понедельник.
Решение по поводу государственного земельного участка площадью 1446 кв.м. на по улице А. Юозапавичюса в столице было принято на прошлой неделе после вступления в силу соответствующего постановления суда.
Вильнюсское городское самоуправление обратилось в НЗСЛ по поводу расторжения договора на использование земельного участка с публичным учреждением «Московский культурно-деловой центр – Дом Москвы», а по поводу сноса здания – в Государственную инспекцию территориального планирования и строительства.
В оценке угроз национальной безопасности Департамента национальной безопасности Литвы за 2017 год говорится, что перспективы проекта «Дома Москвы» в Вильнюсе «имеют относительно высокое символическое и практическое значение для России как потенциального инструмента ее влияния, политики соотечественников и публичной дипломатии».
Осенью прошлого года Верховный административный суд Литвы окончательно отклонил жалобу застройщика «Московский культурно-деловой центр — Дом Москвы» на невыданное разрешение на строительство.
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“Литовская земельная служба расторгла договор с «Домом Москвы» в Вильнюсе”
Как вы справляетесь с тараканами в правительственных головах. Может хватит во всем видеть врага? И зачем сносить здание, все равно при расторжении договора вы должны будете выплатить неустойку, так найдите применение почти готовому зданию. Что за манеры все громить. Счётчик включите, посчитайте убытки государства, не сомневаюсь, что за доблестную службу потокания хозяину, у вас карманы не как у народа, наверняка хозяин поощряет своих гиен.