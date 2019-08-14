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Литовские компании не нарушили санкции ЕС против России

Фото BFL/ Тадаса Умараса

Генеральная прокуратура после того как прекратила длившееся два года предварительное расследование, заявила, что литовские компании не нарушили санкции Евросоюза против России.

«Прокуроры не смогли установить фактические доказательства того, что несколько литовских компаний работают на Крымском полуострове в нарушение санкций ЕС», — говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

Прокуратура не назвала компаний, но сообщила, что расследовала деятельность трёх предприятий и с этой целью обратилась за юридической помощью к правоохранительным органам Украины.

Ранее СМИ упоминали одну из крупнейших девелоперских компаний Литвы — Hanner, крымское предприятие Pluosto linija, принадлежащее Витаутасу Лаурутису и панявежской компании Pluosto linija, а также принадлежащее Раймондасу Туменасу BTInvest.

По утверждению Генеральной прокуратуры, ни одна из компаний не импортировала в ЕС товары крымского или севастопольского происхождения, а также не продавала и не экспортировала транспортные, телекоммуникационные, энергетические, нефтяные, газовые или минеральные продукты и технологии, а также не оказывала финансовую или техническую поддержку этим секторам, в том числе туристические услуги.

Досудебное следствие началось летом 2017 года после получения информации от Министерства иностранных дел Литвы, которое отреагировало на опубликованную в деловом издании Verslo zinios, информацию о том, что несколько литовских компаний, развивающих свою деятельность в Крыму, сталкиваются с трудностями из-за санкций, введённых Европейским союзом в отношении России.

Европейский союз ввёл санкции против России в 2014 году

BNS

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