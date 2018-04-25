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TOP,Новости,Сейм Литвы

Литовские парламентарии завершили весеннюю сессию

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Во вторник литовские парламентарии завершили весеннюю сессию. Десятого сентября сейм Литвы этого созыва соберется на свою последнюю сессию.  

«Эта весенняя сессия сейма была исторической. Литва должна была научиться жить в исключительных и пугающих обстоятельства. Одновременно, нужно было готовиться и к возможному беспрецедентному кризисному периоду. Мы многое сделали, чтобы оперативно, целенаправленно реагировать на угрозы пандемии. Это был один из наиболее осмысленных моментов единства», – отметил спикер сейма Викторас Пранцкетис в завершающий речи.

По его словам, в ситуации коронакризиса парламентарии продемонстрировали сплоченность в принятии решений. 

Глава сейма отметил, что, невзирая на то, что по причине угрозы коронавируса заседания сейма некоторое время не проходили, против чего выступала оппозиция, на весенней сессии было проведено больше заседаний, чем планировалось. 

«На весеннюю сессию планировалось 48 пленарных заседаний сейма. Их было 52. В программе задач сейма было предусмотрено рассмотрение 585 законопроектов, к которым дополнительно на рассмотрение было вынесено 118 проектов. (…) Эти цифры показывают, в каком темпе пришлось приспосабливаться к меняющейся ситуации. Сегодня мы можем порадоваться результатами работы во время пандемии», – сказал он.

В. Пранкетис также доставил, что на осеннюю сессию депутаты соберутся уже в самый разгар предвыборной кампании. 

«В связи с этим, пользуясь случаем, я бы хотел обратиться ко всем, кто следит, у кого есть критика в наш адрес, у кого есть идеи для изменений и успеха Литвы, – участвуйте в предстоящих выборах, выбирайте и берите ответственность. Это может иметь множество форм. От волонтерской деятельности до выдвижения собственной кандидатуры, от работы в избирательных комиссиях до наблюдения за выборами – я призываю всех выступить с инициативой и не отдавать ее другим»,– сказал председатель сейма.

По Конституции, весенняя сессия парламента начинается 10 марта и завершается 30 июня. На осеннюю сессию депутаты соберутся 10 сентября.

Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября. 

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