Литовские перевозчики получат больше разрешений на перевозки в Россию

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Литовские перевозчики в этом году получат почти на 40% больше разрешений на перевозки грузов между Литвой и Россией, сообщила Национальная ассоциация автоперевозчиков Литвы Linava.

Президент Linava Ромас Аустинскас отметил, что, как и каждый год, переговоры о разрешениях были сложными, они длились несколько месяцев.

«Переговоры с представителями этого государства никогда не бывают простыми, данный случай – нe исключение. Самое важное – это достигнутый результат и то, что перевозчик сможет непрерывно осуществлять свою деятельность, перевозить грузы между Литвой и Россией», – отметил Р. Аугустинскас.

Как уточнила BNS представитель ассоциации по связям с общественностью Лина Бушинскайте, Литва получила от России 100 тыс. разрешений – на 40% больше, чем в прошлом году, когда было предоставлено 279 тыс. разрешений.

Разрешения необходимы для перевозки грузов из России и в нее, а также для транзита по этой стране, а российским перевозчикам — для следования по территории Литвы.