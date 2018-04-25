Литовские железные дороги возобновят пассажирский маршрут в Польшу

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Предприятие пассажирских перевозок LTG Link группы государственной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) возобновит пассажирский маршрут в Польшу.

Поезда по маршруту Каунас-Белосток-Каунас снова будут курсировать с 31 июля. Поезд будет ходить из Каунаса в Белосток по субботам, воскресеньям и понедельникам, сообщила компания.

«До принятия решения мы какое-то время наблюдали за ситуацией с коронавирусом, потоками пассажиров внутри страны, их потребностями в поездках за рубежом на поездах. Видя растущую потребность, мы связались с коллегами из Польши. Было найдено общее решение, подтверждены даты обратных рейсов, так что мы можем порадовать и своих пассажиров — рейсы в Польшу возвращаются», — сказал для пресс-релиза глава LTG Link Линас Баужис.

Международные железнодорожные рейсы были остановлены 16 марта, когда в стране был введен карантин и закрыты границы.