Литва на международных рынках позаимствовала 1,2 млрд евро

По данным Минфина, при размещении новой эмиссии была зафиксирована премия за риск в размере 120 базовых пунктов выше средней процентной ставки по сделкам своп, а по десятигодичной допэмиссии — премия в размере 135 базисных пунктов.

По 5,5-летнему выпуску будут выплачиваться годовые в размере 4,125%, по 10-годичному — 2,125%.

В качестве банков-распространителей эмиссий были выбраны банки Deutsche Bank и JP Morgan.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено