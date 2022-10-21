Литва на международных рынках позаимствовала 1,2 млрд евро

Литва позаимствовала на международных рынках 900 млн евро путем выпуска новой эмиссии еврооблигаций сроком на 5,5 лет и дополнения выпущенной весной этого года десятигодичной эмиссии на 300 млн евро.
«Поскольку процентные ставки продолжали расти, Литва воспользовалась временно стабильной ситуацией на финансовых рынках и завершила программу внешних заимствований в этом году. Мы планировали занять до 1,25 млрд евро, поскольку спрос на выпуски эмиссий обоих сроков был высоким, мы заняли 1,2 млрд евро», — цитируются слова заместителя министра Гедиминаса Норкунаса в заявлении Минфина.
По данным Минфина, при размещении новой эмиссии была зафиксирована премия за риск в размере 120 базовых пунктов выше средней процентной ставки по сделкам своп, а по десятигодичной допэмиссии — премия в размере 135 базисных пунктов.
По 5,5-летнему выпуску будут выплачиваться годовые в размере 4,125%, по 10-годичному — 2,125%.
В качестве банков-распространителей эмиссий были выбраны банки Deutsche Bank и JP Morgan.
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