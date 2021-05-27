Литва ощутит краткосрочное воздействие санкций Беларуси — эксперты

«Замораживание» или прекращение экономических отношений с Беларусью оказало бы на эту страну гораздо более значительное воздействие, чем на Литву, которая также ощутит это, но влияние будет более краткосрочным и не на все отрасли, считают экономисты.
«Беларусь проиграла очень много, по сравнению с тем, что выиграла. Потери прежде всего – поездки, уже есть санкции на рейсы. Второе, что является основным, чтобы оказать давление на Беларусь следует пересмотреть ее экспорт нефтепродуктов», – заявил в интервью порталу lrt.lt вице-президент Литовской конфедерации бизнеса, финансовый аналитик Марюс Дубниковас.
«Страна занимается тем, что импортирует дешево нефть, перерабатывает ее, экспортирует в Западную Европу. Если отказаться от этого, то режим точно обанкротится», – сказал он.
Важный для Беларуси экспорт проходит и через Литву, поскольку перевозка по другим направлениям дороже для самой Беларуси. Но, если не будет этих грузов, то потери понанесут и часть литовских компаний. Литва ввозит из Беларуси и часть сырья – металлы, древесину.
По данным статистики, Беларусь находится на 13-ом месте по импорту Литвы и на 11-ом по показателям экспорта. Литва везет через Беларусь европейские товары, переваливаемые здесь.
В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси. Белорусские диспетчера сообщили о потенциальной угрозе безопасности в самолете, потом эта информация не подтвердилась.
Кроме того, Беларусь привлекла к этой операции истребитель МИГ-29 и вертолет ВВС Ми-24.