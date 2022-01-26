Литва представит доклад в Совете по правам человека ООН о положении в стране

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В среду в швейцарской Женеве, на заседании Совета по правам человека ООН, Литва представит третий доклад о положении с правами человека в стране.

Глава литовской делегации, заместитель министра юстиции Юрга Грейчене намерена рассказать в основном об изменениях и достижениях в контексте социальной политики: гендерного равенства, недискриминации, защиты прав детей, борьбы с домашним насилием, людей с недугами, национальных меньшинств и мигрантов.

Доклад Литвы одобрен правительством.

В последнее десятилетие Литва участвовала в деятельности Совета по правам человека в качестве наблюдателя, а в этом году стала полноправным членом.

Совет по правам человека был создан в 2006 году. Это главный орган Организации Объединенных Наций, отвечающий за защиту прав человека, содействие международному уважению прав и свобод человека, реагирование на нарушения прав человека и вынесение рекомендаций.



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