Литва призывает Минск не запускать БелАЭС, не устранив недостатки

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Литва призвала Минск не вводить в эксплуатацию Белорусскую АЭС (БелАЭС), не устранив недостатки ее безопасности.

С таким призывом министры иностранных дел и энергетики Литвы обратились к министрам иностранных дел, энергетики и по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщил литовский МИД.

«С началом работы никакой атомной станции не следует спешить за счет обеспечения безопасности, и оно не должно специально согласовываться с календарем выборов президента Беларуси. Приходится сожалеть, что в случае с БелАЭС можно усмотреть такие тенденции, хотя сохраняется целый ряд нерешенных проблем безопасности», — приведены в сообщении слова министра ИД Линаса Линкявичюса.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что Литва занимает последовательную и четкую позицию как в вопросе о ядерной безопасности, так и в отношении необходимых резервов.

«Во-первых, на ядерном объекте еще до запуска должны быть проведены в жизнь международные стандарты безопасности. Во-вторых, АЭС не может запускаться без необходимых резервов. Мы поставили этот вопрос перед Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), мы внятно говорим это и Беларуси, которая не сможет использовать Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию для нужд БелАЭС», — утверждает Ж. Вайчюнас.

В письме в очередной раз говорится о законодательно закрепленном положении, что энергетические мощности Литвы нельзя будет использовать для выгоды БелАЭС.

Литва критикует строительство АЭС вблизи своей границы за несоблюдение требований безопасности и готова бойкотировать попадание электричества с БелАЭС на свой рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса.