Литва призывает Россию признать свою ответственность за сбитый самолет

Литва призывает Россию признать наконец ответственностьз за сбитый самолет, напоминая о произошедшей шесть лет назад катастрофе самолета MH17.

«Литва солидарна с близкими жертв и поддерживает их усилия, а также усилия правительства Нидерландов добиваться признания ответственности России за эту трагедию в Европейском суде по правам человека, а также начатый в этом году Нидерландами судебный процесс над четырьмя подозреваемыми», — говорится в обнародованном в пятницу МИД Литвы сообщении.

«Виновники этой трагедии должны быть привлечены к уголовной ответственности», — отмечает министерство.

В заявлении Литва призывает Россию «признать наконец представленные Объединенном комитетом по расследованию (ОКР) выводы о ее роли в катастрофе сбитого самолета MH17 и безоговорочно сотрудничать с ОКР и судом Нидерландов».

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет был сбит ракетой российского производства над Восточной частью Украины. В этой катастрофе погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, 196 погибших — из Нидерландов.

Должностные лица Нидерландов в прошлом году приняли решение заочно судить за выпущенную по самолету ракету четырех человек: троих россиян и одного гражданина Украины.

Все вовлечённые в конфликт на востоке Украины стороны отрицают свою причастность к гибели авиалайнера. Министерство обороны РФ и другие официальные лица Российской Федерации публично отвергают выводы расследования и отрицают какую-либо причастность к катастрофе.