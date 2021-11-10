Литва старается обеспечить права человека для мигрантов – И. Шимоните

Невзирая на введение чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Беларусью и в местах пребывания нелегальных мигрантов, Литва делает все, чтобы обеспечить права человека, заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Возможно, кому-то кажется, что возможность общаться с помощью мобильных телефонов, переписываться через социальные сети и т. п. является ограничением прав человека, но это не ограничивает возможности мигрантов, уже находящихся в центрах размещения, общаться с государственными учреждениями», — сказала в среду Шимоните с журналистам на погранзаставе в Капчяместисе.

По ее словам, они смогут общаться вживую с неправительственными организациями, адвокатами или другими людьми, с которыми мигранты могут посчитать важным встретиться по прибытии в центры размещения.

«Я думаю, что мы делаем все, чтобы гарантировать права человека, но нужно понимать, что эта ситуация очень сложная в том смысле, что я не говорю, что существует конфликт, но два международных обязательства сталкиваются в одном месте. Одно из обязательств — защитить государственную границу, которая также является восточной границей Европейского Союза, в рамках реализации Шенгенского пограничного кодекса. С другой стороны, обеспечить права человека», — сказала она.

Глава правительства также напомнила, что мигранты могут легально въехать в Литву, подав ходатайства о предоставлении убежища.

«Литва, безусловно, предоставила дополнительные возможности для подачи ходатайств о предоставлении убежища в местах, которые в принципе безопасны для людей, которые сейчас иногда пытаются проникнуть на территорию государства», — сказал премьер-министр.

«Каждый отдельный случай рассматривается детально. Иногда говорят, что здесь имеет место генерализации, что мы каким-то образом по одной мерке мерим всех, еры, но следует четко понимать, что существуют очень ясные процедуры для оценки ситуации каждого человека индивидуально», — добавила она.

В среду из опасений нового большого наплыва мигрантов из соседней страны Литва ввела чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью. Она также была введена в местах расселения мигрантов в Кибартай, Мединкай, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.

Сейм Литвы ввел ЧП на месяц с 10 ноября на участке границы и на территории, которая удалена от границы на пять километров в глубь страны, а также в местах расселения мигрантов. Это первое ЧП в истории Литвы, восстановившей независимость.

Во время действия ЧП попавшим в Литву и расселенным здесь мигрантам ограничат права на переписку, телефонные разговоры и тому подобное, за исключением возможности обращения в государственные ведомства и учреждения.