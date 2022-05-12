Литва учится на войне в Украине: бойцы ССО тренировались отражать гибридные угрозы

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Россия продолжает войну в Украине, и армии Литвы и других стран Запада применяют его опыт при подготовке своих подразделений к военным действиям высокой интенсивности, говорит главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы.

Силы специальных операций (ССО) Литвы и партнеров по НАТО на проходивших с апреля учениях также тренировались действовать в соответствии с ситуациями, которые складывались в стране, на которую напала Россия.

«Существенный момент — эта война показала, что мы должны готовить все армии, в том числе литовскую армию, Вооруженные силы, к войне высокой интенсивности. К такой ​​войне, какую мы видим в Украине», — сказал журналистам в четверг после заключительного этапа учений «Пылающий меч- 2022» командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.

По его словам, главная ошибка западных стран до сих пор заключалась в подготовке воинских подразделений к войне низкой интенсивности «со слабым противником».

«Мы извлекаем много уроков из Украины и смотрим, что там сейчас происходит, — рассказал командующий ССО Литвы полковник Миндаугас Мажонас. — Большое внимание уделялось дронам, то есть защите от дронов и использованию дронов в наших целях в случае нападения».

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

По его словам, война в Украине также выявила важность медицинской части. Например, по словам полковника, в международных операциях обеспечивалась госпитализация раненого солдата в течение часа, но ситуация в нынешней российской войне показала, что иногда помощь может существенно запаздывать.

«Сейчас мы тренируемся, как своими силами держать раненого солдата, пациента даже более одного дня», — сказал он.

По данным ВС Литвы, 1,3 тыс. человек из 15 стран НАТО и партнеров приняли участие в стартовавших в апреле международных учениях ССО.

«Эти страны предпочитают наш регион, наше государство и видят как основной фокус, что нужно тренироваться здесь, в этой местности, привыкнуть действовать в этой местности, привыкнуть действовать с нашими силами», — сказал Рупшис.

В ходе учений военные отрабатывали отражение конвенционных и гибридных угроз в воздушном, наземном и морском пространствах Литвы, Латвии и Эстонии, а также в киберпространстве.

Тактический ход операции помогали обеспечивать истребители F-18 Hornet Королевских ВВС Испании, истребители JAS39 Grippen ВВС Чехии и вертолеты AW159 Wild Cat армии Великобритании.

«Это комплексные, объединенные и международные учения. Очень отрадно то, что мы сейчас видим, что наши военнослужащие, военнослужащие наших союзников очень хорошо подготовлены, имеет место хорошая система командования», — сказал командующий ВС Литвы.

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