Литва хочет как можно дольше сохранять контактное обучение

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Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис заявил, что правительство будет стремиться к тому, чтобы сфера образования была последней из тех, которые бы перешли на удаленную форму в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Наша позиция заключается в том, что сфера образования, в случае ухудшения ситуация, была последней, из тех, кто перешел бы на удаленную форму. Наша позиция заключается в том, чтобы сделать все, чтобы помочь осуществлению контактного обучения», – заявил во вторник министр в сейме, встретившийся с депутатами из Демократической фракции.

Он также обратил внимание на то, что самоуправления по-разному справляются с эпидемиологической ситуацией в учебных учреждениях: в одних школах достаточно много детей тестируются, и нет очагов, другие сталкиваются с трудностями.