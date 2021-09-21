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Литва хочет как можно дольше сохранять контактное обучение

Nuotrauka smm.lt

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис заявил, что правительство будет стремиться к тому, чтобы сфера образования была последней из тех, которые бы перешли на удаленную форму в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. 

«Наша позиция заключается в том, что сфера образования, в случае ухудшения ситуация, была последней, из тех, кто перешел бы на удаленную форму. Наша позиция заключается в том, чтобы сделать все, чтобы помочь осуществлению контактного обучения», – заявил во вторник министр в сейме, встретившийся с депутатами из Демократической фракции.

Он также обратил внимание на то, что самоуправления по-разному справляются с эпидемиологической ситуацией в учебных учреждениях: в одних школах достаточно много детей тестируются, и нет очагов, другие сталкиваются с трудностями. 

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Среди стран Евросоюза Литва была в группе тех, где удаленное обучение в школах длилось дольше всего. 

В этом году в школах фиксируется больше всего активных очагов коронавируса. 

Во вторник Литва вошла в худшую по цветовым сценариям зону пандемии — черную. 

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