Литве не удалось блокировать полномочия представителей России в ПАСЕ

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В среду Литве не удалось блокировать полномочия представителей России в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Глава делегации литовского сейма в ПАСЕ Альгирдас Буткявичюс сообщил BNS, что за благоприятную для России резолюцию, подготовленную Комитетом мониторинга, голосовали 96 участников пленарной сессии ПАСЕ, «против» были 44 и воздержались 7.

«Окончательное голосование проходило с резолюцией, которую подготовил Комитет по мониторингу, он принял решение о том, что креденциалы, или полномочия, российской делегации, признаются, и они далее являются полноценными членами. Мы проиграли», – сказал BNS А. Буткявичюс.

Он пояснил, что ежегодно в январе политикам, прибывшим в ПАСЕ, предоставляют креденциалы, предоставление которых той или иной стране можно опротестовать. Остановить полномочия России предлагалось из-за аннексированного Крыма, не происходящих процессов демократизации в стране.