В Минске считают, что Союз Беларуси и РФ нужно строить с учетом национальных интересов

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Лучшие школьные достижения – в Каунасе, Вильнюсе, Паланге

Фото BFL/Андрюс Уфартас

Лучшие результаты экзаменов аттестата зрелости демонстрируют школьники Каунаса, Вильнюса, Паланги, Кайшядориса и Клайпеды, свидетельствует оценка самоуправлений, составленная журналом Reitingai.

Каунас, который в прошлом году находился на втором месте, в этом году опередил Вильнюсское городское самоуправление. Паланга поднялась с четвертого места на третье, а Кайшядорское районное самоуправление – с 29-ого на 4-ое. Клайпеда поднялась в оценке с 7-ой на пятую позицию.

Хуже всего достижения школьников в этом году оценены в Скуодском районном самоуправлении и в Нерингском самоуправлении – последнее и в прошлом году было на последнем месте. 

Между тем рейтинг отдельных образовательных учреждений свидетельствует о том, что по показателю количества наилучшим образом сдавших экзамены на аттестат зрелости лидируют частные учреждения: в этом году значительно вырвались вперед Клайпедский лицей, Гимназия Литовского университета наук сферы здравоохранения, и частная вильнюсская гимназия Saules.

По результатам экзаменов по литовскому и английскому языку лидируют государственный Вильнюсский лицей, однако в тройке лучших – и Клайпедский лицей и столичная частная гимназия Saules. 

Каунасская, Вильнюсская иезуитская гимназии и Гимназия Литовского университета наук сферы здравоохранения – среди лидеров по результатам экзамена по русскому языку. Каунасская иезуитская гимназия и Гимназия Каунасского технического университета лидируют по показателям выпускных экзаменов по немецкому языку.

«Частные школы становятся очень серьезными конкурентами муниципальных и государственных школ, а также тем, где отбор школьников проводится на конкурсной основе (…), они часто входят в первые тройки, если смотреть результаты экзаменов, например,  по математике, или английскому языку, или биологии, физике, химии»,  – заявила во вторник на пресс-конференции журналист журнала Reitingai Йоне Кучинскайте.

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