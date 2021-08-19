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М. Скуодис: гражданская авиация не может быть использована для нелегальной миграции

Фото sumin.lrv.lt

Министр связи Литвы заявил, что необходимо на международном уровне принять срочные меры, чтобы прекратить осуществляемую Беларусью нелегальную миграцию, для которой используется международная гражданская авиация.

«Безопасность и репутация авиационного сектора — общая ответственность всех стран, поэтому необходимы срочные международные меры по преграждению контрабанды людьми», — заявил М. Скуодис.

Проблему он в среду в телефонном разговоре обсудил с председателем совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано, сообщило Министерство связи.

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