М. Скуодис: гражданская авиация не может быть использована для нелегальной миграции

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Министр связи Литвы заявил, что необходимо на международном уровне принять срочные меры, чтобы прекратить осуществляемую Беларусью нелегальную миграцию, для которой используется международная гражданская авиация.

«Безопасность и репутация авиационного сектора — общая ответственность всех стран, поэтому необходимы срочные международные меры по преграждению контрабанды людьми», — заявил М. Скуодис.

Проблему он в среду в телефонном разговоре обсудил с председателем совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано, сообщило Министерство связи.