МАГАТЭ обнародовало свою гипотезу

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает выяснять причину повышения уровня радиации в воздухе в Северной Европе.

Как передает АЗЕРАТДЖ, представители организации объявили предположительную причину повышения радиационного фона. По их мнению, причиной мог стать ядерный реактор, причем как активный, так и находящийся на ремонте. В МАГАТЭ отмечают, что угрозы для здоровья людей и экологии пока нет. В организации пытаются установить расположение реактора, где происходит или произошла утечка.

Международная структура подала запросы на предоставление информации о внештатных ситуациях на объектах в 40 государств.

Напомним, что на прошлой неделе исследовательские центры ряда стран сообщили о радиоактивном облаке, которое накрыло Европу.

Ученые предполагают, что причиной повышения уровня радиации могла стать утечка отходов на одной из АЭС или горение древесины, которая оставалась зараженной в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Однако всё это пока только гипотезы.