Мальта вводит новую категорию ВНЖ для работающих на «удалёнке»

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Мальта вводит новую категорию вида на жительство Nomad Residence Permit, предназначенную для так называемых цифровых кочевников — людей, работающих на «удалёнке».

Новый документ можно будет получить на срок до одного года (с возможностью продления) в госагентстве Residency Malta, он создан специально для граждан стран, не входящих в Евросоюз.

Желающие получить Nomad Residence Permit должны доказать возможность удалённой работы на компанию зарегистрированную и ведущую деятельность за пределами Мальты. Также они могут быть независимыми консультантами (фрилансерами), оказывающими услуги для компаний, находящихся на территории третьих стран.