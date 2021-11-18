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Новый институт изменения климата и глобальной устойчивости (NewClimate Institute for Climate Change and Global Sustainability) в своем отчете по показателям эффективности в области изменения климата заявил, что Марокко, Скандинавия и Великобритания лидируют в гонке за углеродную нейтральность.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в отчете, который был опубликован на веб-сайте New Climate Institute в рамках проведенного в Глазго саммита СОР26, говорится, что три верхние позиции вакантны, поскольку ни одна страна еще не предприняла достаточных шагов для стопроцентного достижения углеродной нейтральности.

В отчете, где представлено более 60 стран, на долю которых приходится почти 90 процентов мировых выбросов парниковых газов, Дания, Швеция и Норвегия заняли четвертое, пятое и шестое места соответственно.

Марокко занимает восьмое место после Великобритании в этом рейтинге, который оценивает страны по четырем критериям: выбросы парниковых газов, возобновляемые источники энергии, использование энергии и климатическая политика.

В категории «климатическая политика» многие страны подтвердили свою твердую приверженность климатически нейтральному пути, особенно скандинавские страны, Марокко, Нидерланды, Португалия и Франция.

В отчете указано, что скандинавские страны достигли наилучших результатов в основном благодаря их громадным усилиям в области возобновляемых источников энергии. Норвегия – единственная страна, получившая «очень высокий» балл в этой категории.