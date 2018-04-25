Maxima могла торговать несколько дней загрязненным мясом – служба

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Загрязненное сальмонеллой мясо в супермаркетах торговой сети Maxima могло продаваться несколько дней, заявил представитель Государственной продовольственно-ветеринарная службы (ГПВС).

По словам замдиректора ГПВС Мантаса Сташкявичюса, о небезопасных продуктах Biovelaкомпания Maxima знала еще 3 февраля, но информировала об этом лишь 7 февраля. По его словам, небезопасное мясо также могло быть продано покупателям.

«Несомненно, может быть, ведь достаточно крупный центр и большое количество людей. До 7 февраля не применялись меры, либо о них не было известно», – заявил на пресс-конференции М. Сташкявичюс.

В минувшую пятницу Maxima становила торговлю свежим мясом после выявления биологических загрязнений сальмонеллой в продукции компании Biovela — в свиной шейке и окороке. В субботу торговля была возобновлена.