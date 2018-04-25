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Maxima могла торговать несколько дней загрязненным мясом – служба

  • Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

Загрязненное сальмонеллой мясо в супермаркетах торговой сети Maxima могло продаваться несколько дней, заявил представитель Государственной продовольственно-ветеринарная службы (ГПВС).

По словам замдиректора ГПВС Мантаса Сташкявичюса, о небезопасных продуктах Biovelaкомпания Maxima знала еще 3 февраля, но информировала об этом лишь 7 февраля. По его словам, небезопасное мясо также могло быть продано покупателям. 

«Несомненно, может быть, ведь достаточно крупный центр и большое количество людей. До 7 февраля не применялись меры, либо о них не было известно»,  – заявил на пресс-конференции М. Сташкявичюс.

В минувшую пятницу Maxima становила торговлю свежим мясом после выявления биологических загрязнений сальмонеллой в продукции компании Biovela — в свиной шейке и окороке. В субботу торговля была возобновлена.  

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В пятницу торговля этими товарами была остановлена лишь в сети супермаркетов в Литве, которых в стране 247.

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