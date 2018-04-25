Медики обеспокоены: в праздничный период не хватает доноров крови

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Медики обеспокоены тем, что в праздничный период начинает не хватать доноров крови. По словам заведующей Центром крови клиники Сантарос Лины Крижаускайте, в эти дни потребность в крови вырастает и потому, что увеличивается число травм.

«В эти праздничные дни всегда вырастает число травм, повреждений, поэтому к общему числу прибавляются и эти пациенты. В связи с этим мы призываем всех подумать и накопить запасы, потому что мы не знаем, с кем случится это несчастье, с другом, близким или знакомым.

Давайте не будем забывать о том, что при получении донорской крови мы не можем сразу ее переливать. Нужно ее исследовать, подготовить, обработать, а это длится как минимум 12 часов» — сказала заведующая Центром крови радиостанции LRT.

В этом центре доноров ждут в пятницу и субботу, также в обычные рабочие дни. Жители могут сдать кровь и в других центрах, а также во время акций донорства крови.