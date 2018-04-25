default image
Генеральная Ассамблея одобрила бюджет ООН на 2020 год общим объемом в 3 миллиарда долларов

Подробнее...
default image
Правительство утвердило план по борьбе с изменением климата

Подробнее...
default image
Еврокомиссия раскритиковала "адские" санкции США против СП-2

Подробнее...
default image
Правительство будет содействовать развитию местной энергетики

Подробнее...
default image
Медики обеспокоены: в праздничный период не хватает доноров крови

Подробнее...
Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY
Всемирный банк прогнозирует новый финансовый кризис

Подробнее...
default image
Украина передала республикам Донбасса всех пленных по обмену

Подробнее...
default image
Скончался актёр и режиссёр Р.Сабулис

Подробнее...
default image
В Германии сократились внутренние авиаперелеты на фоне беспокойства об экологии

Подробнее...
default image
События года: победа Г.Науседы, пожар в Алитусе и Венецианская бьеннале

Подробнее...
default image
В России изменили правила крещения

Подробнее...
default image
В список юбилеев ЮНЕСКО включены юбилеи Вильнюсского Гаона и Гимбутене

Подробнее...
default image
В индексе равенства полов Литва опустилась на 9 позиций

Подробнее...
default image
Суд Италии разрешил выращивать дома немного конопли

Подробнее...
default image
Знакомьтесь: Литва

Подробнее...
default image
Сколько будем отдыхать в 2020 году

Подробнее...
default image
Налог на «неэкологичные» автомобили

Подробнее...
default image
Финансирование сферы культуры

Подробнее...
default image
В Вильнюсе изменятся зоны парковки

Подробнее...
default image
Стартовало строительство спорткомплекса в Пашилайчяй

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Медики обеспокоены: в праздничный период не хватает доноров крови

  • Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Медики обеспокоены тем, что в праздничный период начинает не хватать доноров крови. По словам заведующей Центром крови клиники Сантарос Лины Крижаускайте, в эти дни потребность в крови вырастает и потому, что увеличивается число травм.

«В эти праздничные дни всегда вырастает число травм, повреждений, поэтому к общему числу прибавляются и эти пациенты. В связи с этим мы призываем всех подумать и накопить запасы, потому что мы не знаем, с кем случится это несчастье, с другом, близким или знакомым.

Давайте не будем забывать о том, что при получении донорской крови мы не можем сразу ее переливать. Нужно ее исследовать, подготовить, обработать, а это длится как минимум 12 часов» — сказала заведующая Центром крови радиостанции LRT.

В этом центре доноров ждут в пятницу и субботу, также в обычные рабочие дни. Жители могут сдать кровь и в других центрах, а также во время акций донорства крови.

реклама

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600