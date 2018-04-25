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Мэр Лампедузы пригрозил общей забастовкой в знак протеста против мигрантов

Фото facebook sea-watch.org

Мэр итальянского острова Лампедуза Тото Мартелло пригрозил общей забастовкой и закрытием острова, если правительство не примет немедленных мер для пресечения высадки незаконных мигрантов. Его заявления приводит в воскресенье агентство ANSA, сообщает ТАСС.

«Завтра [в понедельник] созову представителей всех категорий работников острова, и мы провозгласим всеобщую забастовку, если правительство продолжит хранить пугающее молчание», — заявил мэр острова с населением чуть менее 6 тыс. человек, который стал основным пунктом прибытия мигрантов, отплывающих из Северной Африки.

Мартелло указал, что местный центр временного приема постоянно переполнен. На данный момент в нем находятся почти 1,5 тыс. человек при вместимости, рассчитанной на пару сотен мест. Минувшей ночью на острове высадились 450 мигрантов с большого рыболовецкого судна. «Могу понять, что незаметны небольшие лодки, но то, что никто не замечает огромного судна с несколькими сотнями пассажиров на борту, означает, что в Средиземноморье нет никакого контроля. И чем заняты патрулирующие военные корабли?» — продолжил мэр.

Ранее сообщалось, что снятые с профинансированного британским уличным художником Бэнкси судна для спасения мигрантов Louise Michel 49 человек были также доставлены итальянской службой береговой охраны на Лампедузу. Всего на борту находились более 200 мигрантов, но остальные были пересажены на более просторное судно германской неправительственной организации Sea Watch 4, сообщил в Twitter экипаж Louise Michel, также ходящий под германским флагом. Однако пока не определен порт, в котором они смогут высадиться.

На прямое столкновение с правительством пошел губернатор острова Сицилия Нелло Музумечи, который издал распоряжение о высвобождении всех центров временного приема мигрантов, в том числе из-за опасения распространения коронавируса. Это распоряжение было оспорено правительством в административном суде.

По данным МВД, с июля 2019 по август этого года поток прибывающих по морю мигрантов увеличился на 150% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, когда в результате запрета на заход в итальянские порты судов с мигрантами на борту удалось практически пресечь их поток. Число прибывших по морю мигрантов с начала этого года достигло почти 18 тыс. и приближается к данным за 2018 год, когда за тот же период в Италии высадились чуть менее 20 тыс. человек. В 2019 году их было чуть менее 5 тыс.

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