МИД Беларуси разъяснил безвизовый въезд в страну

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МИД Беларуси разъяснил порядок въезда в страну в безвизовом режиме. Для этого Министерство иностранных дел выпустило специальный ролик.

В видео говорится о том, что, согласно изменениям, въехать в Беларусь в безвизовом режиме можно не только через Национальный аэропорт, но и через другое воздушное пространство, которое есть на территории страны: «Аэропорт Брест», «Аэропорт Витебск», «Аэропорт Могилёв», «Аэропорт Гомель» и «Аэропорт Гродно». Отметим, что срок пребывания в стране по «безвизу» ограничен тридцатью днями.

Отмечается, что обновления были необходимы для того, чтобы облегчить иностранцам пребывание в стране, а также способствовать развитию международного туризма в Беларуси и деловых контактов.

Стоит также отметить, что в настоящее время граждане 76 государств могут посещать Беларусь на основании безвизового въезда. В списке нет Соединённых Штатов Америки. Также есть страны, для которых въезд в страну на основании «безвиза» может регулироваться двусторонним соглашением. Более подробно с информацией можно ознакомиться в видеоролике.