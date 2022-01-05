МИД КНР считает, что РФ и США должны сократить свои ядерные арсеналы

Пекин считает, что Москва и Вашингтон обязаны уменьшить свои ядерные арсеналы. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, пердает ТАСС.
«США и России по-прежнему принадлежат 90% ядерных боеголовок на планете, они должны раз и навсегда юридически обязательным образом сократить свои ядерные арсеналы», — сказал Фу Цун.
По его словам, Пекин твердо убежден в необходимости предотвращения дальнейшего распространения ядерного оружия. «Мы утверждаем, что в ядерных войнах нельзя победить и их нельзя вести», — отметил представитель МИД КНР.
«Китай всегда придерживался политики неприменения ядерного оружия первым, наш ядерный потенциал поддерживается на самом низком уровне, необходимом для национальной безопасности», — заявил Фу Цун.
В понедельник лидеры пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН — России, Великобритании, Китая, США и Франции — приняли совместное заявление. Они подчеркнули, что считают своей первоочередной ответственностью «недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков». Лидеры уверены, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Они высказались против дальнейшего распространения ядерного оружия и заявили о стремлении «работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности».