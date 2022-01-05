МИД КНР считает, что РФ и США должны сократить свои ядерные арсеналы

Пекин считает, что Москва и Вашингтон обязаны уменьшить свои ядерные арсеналы. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, пердает ТАСС.

«США и России по-прежнему принадлежат 90% ядерных боеголовок на планете, они должны раз и навсегда юридически обязательным образом сократить свои ядерные арсеналы», — сказал Фу Цун.

По его словам, Пекин твердо убежден в необходимости предотвращения дальнейшего распространения ядерного оружия. «Мы утверждаем, что в ядерных войнах нельзя победить и их нельзя вести», — отметил представитель МИД КНР.