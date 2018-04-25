МИД Литвы предлагает предусмотреть ренты дипломатам

Фото lrv.lt

Литовское Министерство иностранных дел (МИД) предлагает предусмотреть ренты для дипломатов, вышедших на пенсию, сообщил портал 15min.lt.

В поправках к закону о дипслужбе, которые выдвигает министерство, предусматривается, что уже в следующем году ренты смогут получить лица, прослужившие в качестве дипломатов 20 и более лет, сохранившие дипломатический ранг пожизненно и ушедшие с дипломатической службы.

МИД отмечает, что подобная социальная гарантия поможет сохранить людей на дипломатической службе, поскольку эта система сейчас является единственной не включенной в государственную пенсионную систему. Именно ренты, а не государственные пенсии предлагаются бывшим дипломатам потому, что их мало – изменения могут затронуть почти 50 человек.

«Согласно одному из наиболее реальных предложений, рента будет составлять 0,5 надбавки за дипломатический ранг, в котором лицо выходит на пенсию. По предварительным подсчетам, в 2021 году это будет обходиться в 46,4 тыс. евро в год, если закон вступит в силу с 1 января, или в 23,2 тыс. евро, если он вступит в силу с 1 июля. В 2025 году эта сумма составит 157,1 тыс. евро. Но подсчеты еще будут уточняться, поскольку нужно оценить множество обстоятельств», – пояснили представители отдела МИД по информации связям со СМИ.