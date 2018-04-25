МИД: намеревающихся отправиться в Китай может ждать карантин

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Министерство иностранных дел Литвы предупреждает желающих отправиться в Китай: в отношении иностранцев в этой стране может применяться домашний карантин.

В связи с быстро распространяющимся новым коронавирусом МИД в целом рекомендует временно не ездить в Китай.

Министерство, обновившее в понедельник рекомендацию, отмечает, что с минувшей пятницу в целях предотвращения распространения вируса в Пекине и в большинстве провинций этой страны в отношении иностранцев и жителей, прибывающих из других регионов, может применяться 14-дневный карантин.

Ссылаясь на информацию китайских ведомств, МИД предупреждает, что перед возвращением в Пекин лица обязаны заранее информировать о планах своей поездки место работы и органы власти, находящиеся в Пекине и его пригородах.