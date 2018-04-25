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TOP,Здравоохранение,ЛК рекомендует,Новости,Общество

МИД: намеревающихся отправиться в Китай может ждать карантин

Фото pixabay.com

Министерство иностранных дел Литвы предупреждает желающих отправиться в Китай: в отношении иностранцев в этой стране может применяться домашний карантин. 

В связи с быстро распространяющимся новым коронавирусом МИД в целом рекомендует временно не ездить в Китай. 

Министерство, обновившее в понедельник рекомендацию, отмечает, что с минувшей пятницу в целях предотвращения распространения вируса в Пекине и в большинстве провинций этой страны в отношении иностранцев и жителей, прибывающих из других регионов, может применяться 14-дневный карантин. 

Ссылаясь на информацию китайских ведомств, МИД предупреждает, что перед возвращением в Пекин лица обязаны заранее информировать о планах своей поездки место работы и органы власти, находящиеся в Пекине и его пригородах. 

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В Пекине также ограничено свободное передвижение людей в городе, в публичных учреждениях усилены замеры температуры тела. В большинстве городов остановлен общественный транспорт, работа учреждений, нарушено международное сообщение. 

Находящимся сейчас в Китае министерство рекомендует следить за ситуацией, в случае ухудшения не оставаться в этой стране. В связи с жесткими мерами по предотвращению распространения вируса могут возникнуть трудности при выезде из страны.  

Отмечается, что люди с признаками болезни или повышенной температурой могут быть задержаны в китайский аэропортах на карантин. 

Некоторые государства уже заявили, что не разрешают въезд на свои территории лицам, прибывающим из Китая, поэтому, перед выездом из Китая в другие государства, МИД призывает оценивать возможные риски. 

Общее количество смертельных исходов от коронавируса выросло до 1770, а в мире количество официально зараженных почти достигло 71 тысячу. 

Больше информации https://keliauk.urm.lt/lt/location/kinija. Форма для регистрации https://keliauk.urm.lt/lt/keliones-registracijos-forma.

Lietuvos Respublikos ambasados Kinijoje телефон (по рабочим часам) +86 10 845 185 20, эл. почта: amb.cn@urm.ltconsul.cn@urm.lt.

Телефон МИД (круглосуточно) +370 5 236 2444 (WhatsApp: +370 699 83537), эл. почта  pilieciai@urm.lt.

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