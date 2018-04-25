МИД поддерживает контакты с желающими переехать в Литву литовцами Венесуэлы

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Министерство иностранных дел (МИД) сообщает, что поддерживает связь с 21 венесуэльским литовцем, желающим переехать в Литву.

Как сообщили BNS в министерстве, до сих пор только один человек, имеющий литовское гражданство, имеет право на подачу документов.

«Координатор переезда (посольство Литвы в Испании) в настоящее время общается с 21 человеком, которые выразили желание переехать в Литву. По предварительным данным, один человек (гражданин Литвы) имеет необходимые для переезда документы», — сказано в сообщении МИД.

«И он, и большинство других заинтересованных лиц хотели бы переехать в Литву весной или летом следующего года», — отмечается в документе.