МИД сообщает, что делает всё, чтобы госдолг работникам санатория Belorus был выплачен

«Субсидии были остановлены в другом коммерческом банке, связанном с этим случаем применения санкций. МИД делает всё, чтобы оставшийся долг государства был выплачен», — заявило министерство.

Администрация президента во вторник обратила внимание правительства на необходимость поиска решения судьбы работников санатория.

Советник президента Аста Скайсгирите заявила, что призывы к поиску новой работы являются бессмысленными, так как в Друскининкай высокий уровень безработицы, поэтому помощь — это обязанность государства.

Она также добавила, что президент Гитанас Науседа уже ранее подчеркивал, что санкции должны оказывать воздействие на лиц, которые подпадают под санкции, то есть на чиновников режима А. Лукашенко, а не на сотни работников санатория.

Информационный портал delfi.lt сообщил в понедельник, что работники санатория три месяца живут без заработной платы и нет ясности в отношении их будущего. До них не дошла помощь государства за простои во время пандемии — 200 тыс. евро. Заместитель министра иностранных дел Мантас Адоменас заявил, что санкции не изменятся в скором времени, и лучший выход — поиск новой работы.

Всё же он пообещал, что последняя часть госпомощи за декабрь прошлого года, которая заморожена в банке, дойдет до работников санатория, она составляет около 200 тыс. евро.