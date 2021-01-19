МИД сообщил об атаке хакеров: от его имени распространялись ложные письма

Во вторник Министерство иностранных дел сообщило о хакерской атаке: от имени министерства распространялись ложные письма.

Как говорится в сообщении, так называемая «спуфинг» атака, когда якобы с адреса электронной почты МИД urm@urm.lt отправлялись электронные письма, имела место в понедельник.

В письмах просили «срочно предоставить документы по электронной просьбе о заявлении», прилагалось дело, защищенное паролем и пароль для его открытия.