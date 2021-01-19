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МИД сообщил об атаке хакеров: от его имени распространялись ложные письма

www.pixabay.com

Во вторник Министерство иностранных дел сообщило о хакерской атаке: от имени министерства распространялись ложные письма.  

Как говорится в сообщении, так называемая «спуфинг» атака, когда якобы с адреса электронной почты МИД urm@urm.lt отправлялись электронные письма, имела место в понедельник. 

В письмах просили «срочно предоставить документы по электронной просьбе о заявлении», прилагалось дело, защищенное паролем и пароль для его открытия. 

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По данным министерства, письма с таким содержанием 18 января получили некоторые ведомства Литвы, частные лица. 

В связи с тем, что увеличилось количество информационных атак, ложных новостей и хакерских атак, направленных на МИД, ведомство призывает граждан быть бдительными при оценке новостей и получаемых электронных писем, содержание которых может вызывать минимальные подозрения. 

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