МИД сообщил об атаке хакеров: от его имени распространялись ложные письма

Во вторник Министерство иностранных дел сообщило о хакерской атаке: от имени министерства распространялись ложные письма.
Как говорится в сообщении, так называемая «спуфинг» атака, когда якобы с адреса электронной почты МИД urm@urm.lt отправлялись электронные письма, имела место в понедельник.
В письмах просили «срочно предоставить документы по электронной просьбе о заявлении», прилагалось дело, защищенное паролем и пароль для его открытия.
По данным министерства, письма с таким содержанием 18 января получили некоторые ведомства Литвы, частные лица.
В связи с тем, что увеличилось количество информационных атак, ложных новостей и хакерских атак, направленных на МИД, ведомство призывает граждан быть бдительными при оценке новостей и получаемых электронных писем, содержание которых может вызывать минимальные подозрения.