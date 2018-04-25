«Midsummer Vilnius» обещает незабываемые вечера

Фото BFL/ Paulius Peleckis

Фестиваль «Midsummer Vilnius», который проводится уже в пятый раз, приглашает любителей прекрасного провести пять незабываемых вечеров, с 20 по 24 июля, в центре литовской столицы в окружении культуры.

Представляя программу этого года,организаторы подчеркнули, что в нынешние времена неизвестности «Midsummer Vilnius» может быть не только доказательством стабильности и преемственности, но и постоянно открывать новые формы.

«Мы хотим пригласить на праздник как можно больше жителей Вильнюса, поэтому в этом году предлагаем всем, кто не сможет попасть на концерт открытия, прийти на Кафедральную площадь. Там будет большой экран с высококачественным звуковым оборудованием, так что можно будет наблюдать за выступлением Моники Лю в режиме реального времени», — сказал В. Петрейкис.

Сольное выступление Моники Лю, отличающееся уникальным ретро-звучанием и чувством юмора, положит начало серии из пяти вечеров.

Поклонники театра смогут увидеть спектакль «Книга Иова» в постановке светлой памяти гения литовского театра Эймунтаса Някрошюса. В главной роли — легендарный Ремигиюс Вилкайтис.

Поклонники классической музыки наверняка будут в восторге от выступления всемирно известного оперного солиста меццо-сопрано Юстины Грингите и одного из самых выдающихся литовских пианистов Пятраса Генюшаса. В этот вечер прозвучат произведения Дж. Россини, В. Беллини, Дж. Доницетти, а также соло на фортепиано — П.Генюшас исполнит произведения Д. Скарлатти и К. Дебюсси.

Сразу два выступления подарит зрителям один из самых известных исполнителей в Литве – Юстинас Ярутис. Это, кстати, будут его единственные сольные концерты нынешним летом — прозвучат произведения Ю. Ярутиса, ставшие уже хитами, и новые, которые будут исполняться впервые.

Фестиваль увенчает традиционная «Опера под звездами», во время которой выступят солист оперы Эдгарас Монтвидас, выбравший для этого свои самые красивые арии, и Литовский камерный оркестр, дирижер — Модестас Питренас.

Организаторы фестиваля напоминают, что количество зрителей в этом году по известным причинам будет ограничено, поэтому во время фестиваля будут соблюдаться все санитарные меры.

Более подробная информация о фестивале — на странице «Midsummer Vilnius» в соцсети Facebook и на сайте midsummervilnius.com.

Информация «ЛК»