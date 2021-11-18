Миграционный кризис: страны G7 осудили Беларусь

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Министры иностранных дел стран Большой семерки сделали заявление, в котором осудили «организацию белорусским режимом незаконной миграции через свои границы». Об этом сообщает dw.

Заявление подписали главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Главы внешнеполитических ведомств призвали режим Лукашенко «немедленно прекратить свою агрессивную и эксплуататорскую кампанию, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и страдания», а международным организациям должен быть предоставлен «немедленный и беспрепятственный» доступ для доставки гуманитарной помощи мигрантам, оказавшимся в ловушке на границе.

В заявлении страны G7 говорится, что действия белорусского режима являются попыткой отвлечь внимание от продолжающегося пренебрежения международным правом, основными свободами и правами человека, включая права собственного народа.

Страны Большой семерки отметили, что солидарны с Польшей, а также Литвой и Латвией, которые стали мишенью «провокационного использования незаконной миграции в качестве гибридной тактики».