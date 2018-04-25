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Министр Литвы: есть опасения, что из-за коронавируса могут нарушиться поставки лекарств

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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Министр Литвы: есть опасения, что из-за коронавируса могут нарушиться поставки лекарств

  • Nuotrauka BFL/Paulius Peleckis

Есть опасения по поводу того, что в связи новым коронавирусом (COVID-19) могут возникнуть перебои в поставках лекарств, компоненты которых производятся в Китае, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

В четверг в Брюсселе он принял участие в заседании совета министров ЕС, на котором проходили консультации по контролю за распространением вируса. 

«Страны выразили озабоченность в связи с производством составных частей лекарств в Китае и призвали Еврокомиссию оценить возможные перебои поставок, а также предпринять меры во избежание этого», – отметил А. Верига в присланном BNS комментарии.

Как сообщили BNS в Министерстве здравоохранения, страны-члены договорились о том, что для ЕС очень важно вовлечь в борьбу с коронавирусом как можно больше экспертов фармацевтической промышленности, постоянно осуществлять анализ продуктов на рынке.  

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Министр также отметил, что все страны-члены хорошо подготовлены к контролированию сложившейся ситуации с распространением коронавируса. 

На совете также обсуждалось, что распространяемая информация должна базироваться на доказательствах, а также акцентировалась важность контроля над ложными новостями, чтобы сократить необоснованную панику. 

Кроме того, государства-члены решили, что необходимо повышать финансирование с целью предоставления помощи жителям менее развитых третьих стран. 

«Это важно, ведь у людей должно быть больше гарантий на получение необходимых услуг здравоохранения, особенно в кризисных случаях, например в ситуации эпидемии, массовых заболеваний. К сожалению, в данный момент у жителей Африканского континента слишком мало гарантий на охрану здоровья, либо их вообще нет», – пояснил А. Верига.

Накануне этого заседания шла речь о том, что министры могут поднять вопрос о возвращении пограничного контроля в ЕС, чтобы можно было контролировать распространение вируса внутри Шенгенского пространства.  Представитель А. Вериги по связям с общественностью Лина Бушинскайте сообщила  BNS, что решений по этому вопросу не принималось, лишь акцентировалось, что передвижение внутри ЕС не будет ограничиваться, но жителей будут активней информировать о коронавирусе и о том, когда стоит обеспокоиться по поводу симптомов.  

В четверг китайские службы изменили методику подсчета, поэтому количество скончавшихся от коронавируса и количество заразившихся им в Китае драматически выросло. 

В наиболее пострадавшей центральной провинции Хубэй было заявлено о целых 242 новых смертях от вируса  COVID-19 за сутки, а также о 14 тыс. 840 новых больных. Эти цифры значительно выше прежних среднесуточных данных с начала кризиса в конце декабря. 

Общее количество смертей от коронавируса выросло до 1355, а общее количество зараженных лиц достигло почти 60 тысяч.  

По утверждению литовского Национального центра общественного здоровья, Литву причисляют к странам очень низкого риска. Жителям рекомендуется тщательно мыть руки, избегать контакта рук и лица, соблюдать этикет при кашле и чихе.  

С 27 января в литовские лечебные учреждения с подозрениями на коронавирус обратились 32 человека. У пяти из них были взяты анализы на эту болезнь, результаты четырех были отрицательными, результаты одного еще ожидаются.

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