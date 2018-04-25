Министр Литвы: есть опасения, что из-за коронавируса могут нарушиться поставки лекарств

Министр также отметил, что все страны-члены хорошо подготовлены к контролированию сложившейся ситуации с распространением коронавируса.

На совете также обсуждалось, что распространяемая информация должна базироваться на доказательствах, а также акцентировалась важность контроля над ложными новостями, чтобы сократить необоснованную панику.

Кроме того, государства-члены решили, что необходимо повышать финансирование с целью предоставления помощи жителям менее развитых третьих стран.

«Это важно, ведь у людей должно быть больше гарантий на получение необходимых услуг здравоохранения, особенно в кризисных случаях, например в ситуации эпидемии, массовых заболеваний. К сожалению, в данный момент у жителей Африканского континента слишком мало гарантий на охрану здоровья, либо их вообще нет», – пояснил А. Верига.

Накануне этого заседания шла речь о том, что министры могут поднять вопрос о возвращении пограничного контроля в ЕС, чтобы можно было контролировать распространение вируса внутри Шенгенского пространства. Представитель А. Вериги по связям с общественностью Лина Бушинскайте сообщила BNS, что решений по этому вопросу не принималось, лишь акцентировалось, что передвижение внутри ЕС не будет ограничиваться, но жителей будут активней информировать о коронавирусе и о том, когда стоит обеспокоиться по поводу симптомов.

В четверг китайские службы изменили методику подсчета, поэтому количество скончавшихся от коронавируса и количество заразившихся им в Китае драматически выросло.

В наиболее пострадавшей центральной провинции Хубэй было заявлено о целых 242 новых смертях от вируса COVID-19 за сутки, а также о 14 тыс. 840 новых больных. Эти цифры значительно выше прежних среднесуточных данных с начала кризиса в конце декабря.

Общее количество смертей от коронавируса выросло до 1355, а общее количество зараженных лиц достигло почти 60 тысяч.

По утверждению литовского Национального центра общественного здоровья, Литву причисляют к странам очень низкого риска. Жителям рекомендуется тщательно мыть руки, избегать контакта рук и лица, соблюдать этикет при кашле и чихе.

С 27 января в литовские лечебные учреждения с подозрениями на коронавирус обратились 32 человека. У пяти из них были взяты анализы на эту болезнь, результаты четырех были отрицательными, результаты одного еще ожидаются.