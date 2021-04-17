Министр: ситуация в Госпочте Lietuvos pastas не является удовлетворительной

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Государственное почтовое предприятие Lietuvos pastas не было должным образом готово к росту потока посылок и, невзирая на улучшение положение, ситуация все еще не является удовлетворительной, заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

«Действительно неудовлетворительная. (…) Очень много напряжения и разочарования, я лично очень сожалею. С почтой мы постоянно общаемся, перед правлением Lietuvos pastas поставлены серьезные задачи, и все же министерство напрямую не управляет предприятием. У меня будет личная встреча с правлением для оценки того, как справляются с ситуацией», – сказал в четверг М. Скуодис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

«Факт, что почта не справилась с этой рисковой ситуацией и сильно выросшим потоком. И это следует признать», – добавил он.

По словам министра, согласно последним данным Lietuvos pastas уже распределила посылки, полученные из-за рубежа до апреля и с надлежащим указанием адреса, однако остается проблема посылок, где адрес указан некорректно.

Lietuvos pastas утверждает, что в первом квартале распределила более 14 млн посылок и писем – на 45% больше, чем год назад, а только количество посылок из-за границы выросло на 32%, основная их часть – около 70% – прибывают из Китая.

По информации почти, обработка всех посылок осуществляется слаженно, за исключением отдельных случаев.