Министр: упразднение «Мемориала» значит, что РФ на пути, где был Сталин

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Упразднение российской организации исторических исследований «Мемориал» показывает, что страна находится на том же пути, где находился диктатор Советского Союза Иосиф Сталин, — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Это организация, которая проделала впечатляющую работу в политике памяти в России, в объяснении преступлений сталинизма и коммунизма в целом. Ее наработки огромны. Архивы, которые очень важны для самих россиян, огромны», – сказал министр журналистам на Кафедральной площади в Вильнюсе.

«Упразднение такой организации показывает, что Россия уже стоит на том пути, на котором был Сталин. И не иначе», – добавил он.

А. Анушаускас также вспомнил, что общался с этой организацией как историк 27 лет назад, когда было подписано соглашение о сотрудничестве.

На этой неделе Верховный суд России должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о ликвидации «Мемориала», у которого есть около 50 отделений по всей стране и за рубежом.