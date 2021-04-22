Министры образования Литвы, Латвии и Эстонии обсудят вызовы обучения

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Литовский министр образования, науки и спорта обсудит с коллегами из Латвии и Эстонии то, как странам удается организовать воспитательно-образовательный процесс в период пандемии.

Министру образования и науки Латвии Илге Шульпинской и генеральному секретарю Министерства образования и научных исследований Мартину Лайдметсу планируется представить шаги Литвы по безопасному возвращению учеников в школы, планируется обсудить вакцинацию педагогов, абитуриентов.

«Мы поговорим о том, как трем странам удается организовать образовательный процесс во время пандемии. Надеюсь, что обмен этим опытом будет полезен всем странам. Везде схожие вызовы, однако опыт может быть разным. Поэтому будет интересно узнать, что удалось, оправдалось у латышей и эстонцев», – отметила в комментарии BNS министр.

Она также обещает представить инициативы литовского правительства по компенсации убытков, которые ученики понесли во время удаленного обучения, какие меры организуются на новый учебный год.

В Эстонии до сих пор закрыты все школы, страна по количеству случаев коронавируса лидирует в Европе. С 3 мая Эстония решила отправить в школы учеников начальных классов. В Латвии на этой неделе в школы смогут вернуться ученики 1-6 классов и абитуриенты.

В Литве сейчас разрешено вернуться в школы ученикам начальных классов, но в большей части самоуправлений страны проводится периодическое тестирование их на COVID-19.С 3 мая в классы вернутся и абитуриенты.