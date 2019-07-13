Минобороны Турции: из России доставлена первая партия ЗРК С-400

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В пятницу, 12 июля, министерство обороны Турции официально сообщило, что на авиабазу Мюртед в провинции Анкара доставлена из России первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Как отмечает РИА Новости, Турция стала третьей страной – после Беларуси и Китая – куда Россия поставляет «Триумфы». В скором времени планируется начало поставок С-400 в Индию.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что группа турецких военных с мая проходит в России курс обучения эксплуатации ЗРК С-400.

Анкара не отказалась от планов покупать С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона. США заявляли, что системы С-400 несовместимы со стандартами NATO, грозили санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции американских самолетов пятого поколения F-35. В настоящее время заморожен процесс обучения турецких летчиков управлению F-35.

Накануне начала поставок С-400 в Турции в СМИ публиковалась противоречивая информация о дальнейших действиях турецкого руководства. Российское агентство Sputnik со ссылкой на советника президента Турции Ибрагима Калына сообщало, что Анкара намерена разместить российские ЗРК в Катаре и Азербайджане, надеясь снизить напряженность в отношениях с США.

Однако сайт Defense World писал, что, согласно первоначальным планам, одну из двух батарей С-400 планировалось развернуть в районе Анкары, а вторую – в стратегически важном районе на юго-востоке Турции.