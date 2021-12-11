Минсельхоз: белорусские санкции на импорт для сельского хозяйства Литвы не будут значимы

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В связи с тем, что Беларусь с 1 января наметила запретить ввоз в страну различных товаров, преимущественно, сельскохозяйственной продукции из стран Запада, Министерство сельского хозяйства Литвы говорит, что на сельском хозяйстве Литвы эти санкции не скажутся.

«Беларусь не является важным рынком экспорта для литовских сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания, поскольку большую часть экспортируемых продуктов составляет реэкспорт», — говорится в комментарии министерства для BNS.

По его данным, в прошлом году экспорт этих продуктов в Беларусь составил в денежном выражении 162,1 млн евро, а по странам Беларусь занимала 12-е место среди 154 партнеров по экспорту, однако всего 10,5% (17 млн евро) экспортированных в Беларусь сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания были литовского происхождения.