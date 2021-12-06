Минск подсчитал потери в торговле из-за санкций

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В связи с введением рестрикций в отношении Беларуси экспорт республики может снизиться на 250-300 миллионов долларов в годовом разрезе. Об этом в субботу, 4 декабря, заявил замглавы администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой в интервью телеканалу Беларусь 1.

«По той группе, которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, это примерно 250-300 миллионов долларов в год. Это в первую очередь энергетическая и нефтехимическая группа, планируется снижение поставок», — отметил чиновник.

При этом, подчеркнул он, власти намерены в 2022 году запустить на полную мощность первый блок БелАЭС, что, предположительно, позволит сэкономить 1,8 миллиарда кубометров газа на сумму 200-250 миллионов долларов.