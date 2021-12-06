Минск подсчитал потери в торговле из-за санкций

В связи с введением рестрикций в отношении Беларуси экспорт республики может снизиться на 250-300 миллионов долларов в годовом разрезе. Об этом в субботу, 4 декабря, заявил замглавы администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой в интервью телеканалу Беларусь 1.
«По той группе, которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, это примерно 250-300 миллионов долларов в год. Это в первую очередь энергетическая и нефтехимическая группа, планируется снижение поставок», — отметил чиновник.
При этом, подчеркнул он, власти намерены в 2022 году запустить на полную мощность первый блок БелАЭС, что, предположительно, позволит сэкономить 1,8 миллиарда кубометров газа на сумму 200-250 миллионов долларов.
«Только экономия на газе в следующем году перекроет весь отрицательный эффект по санкционным позициям в торговле с Европейским Союзом», — сказал Крутой.
В то же время, информировал он, белорусские предприятия, которые внесены в «черные» списки, по-новому подойдут к продаже товаров в Европу. «Будет более творчески составлена матрица поставок», — уточнил чиновник.
Напомним, на этой неделе Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против Беларуси. Также ограничения против республики ввели и США.
Сейчас под санкциями находятся 183 человека и 26 организаций из Беларуси.korrespondent.net